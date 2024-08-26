Смирнов Стефан Евфимов
Место рожденияд. Сипуново, Московская губерния, Можайский уезд, Осташевская волость, Московская область
Дата рождения25.12.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1897
Отец: Смирнов Евфимий Филимонов
Мать: Татьяна Петровна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
26.12.1897
Восприемники: Сергей Никитин, Евгения Евдокимова
Смерть
Неизвестно