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Смирнов Стефан Евфимов

Место рождения

д. Сипуново, Московская губерния, Можайский уезд, Осташевская волость, Московская область

Дата рождения

25.12.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1897

Отец: Смирнов Евфимий Филимонов

Мать: Татьяна Петровна

Место жительства
Неизвестно
Крещение
26.12.1897
Восприемники: Сергей Никитин, Евгения Евдокимова
Смерть
Неизвестно

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