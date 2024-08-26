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(Смирнова) Ефросинья Евфимовна

Место рождения

д. Сипуново, Московская губерния, Можайский уезд, Осташевская волость, Московская область

Дата рождения

19.06.1905

Дата смерти

01.04.1907

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1905

Отец: Смирнов Евфимий Филимонов

Мать: Татьяна Петровна

Место жительства
Неизвестно
Крещение
20.06.1905
Восприемники: Мария Филимонова
Смерть
01.04.1907
Причина смерти: кашель

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