(Смирнова) Христина Евфимовна
Место рожденияд. Сипуново, Московская губерния, Можайский уезд, Осташевская волость, Московская область
Дата рождения14.07.1883
Дата смерти08.06.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1883
Отец: Смирнов Евфимий Филимонов
Мать: Татьяна Петровна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
15.07.1883
Восприемники: Иван Дмитриевич, Софья Тимофеева
Смерть
08.06.1884
Причина смерти: понос
Похороны
10.06.1884
приходское кладбище с. Соколово