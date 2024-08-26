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(Смирнова) Христина Евфимовна

Место рождения

д. Сипуново, Московская губерния, Можайский уезд, Осташевская волость, Московская область

Дата рождения

14.07.1883

Дата смерти

08.06.1884

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1883

Отец: Смирнов Евфимий Филимонов

Мать: Татьяна Петровна

Место жительства
Неизвестно
Крещение
15.07.1883
Восприемники: Иван Дмитриевич, Софья Тимофеева
Смерть
08.06.1884
Причина смерти: понос
Похороны
10.06.1884
приходское кладбище с. Соколово

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