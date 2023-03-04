Тремаскина Домна Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1875
Дочь: Голованова Христина Александровна
Отец ребёнка: Тремаскин Александр Пантелеймонович
Бракосочетание
До 1875
Рождение ребёнка
1885 или 1886
Сын: Тремаскин Степан Александрович
Отец ребёнка: Тремаскин Александр Пантелеймонович
Смерть
После 1886