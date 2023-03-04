Тремаскина Домна Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тремаскина Домна Ефремовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1886

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1875

Дочь: Голованова Христина Александровна

Отец ребёнка: Тремаскин Александр Пантелеймонович

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
До 1875

Муж: Тремаскин Александр Пантелеймонович

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1885 или 1886

Сын: Тремаскин Степан Александрович

Отец ребёнка: Тремаскин Александр Пантелеймонович

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
После 1886
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