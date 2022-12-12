село Донецкое, село Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Донецкое

Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд
382Донецкая (Адонецкая), стан. казач. Ор. в.при р. Самаре.6555207849856Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Станичный юрт Донецкий
102. Донецкая (Адонецкая), станица казачья, при реке Самаре, дворов 302, жителей 2258, стан. првл. (уездный город в 60 верстах), церковь православная, 2 школы, 3 лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Переволоцкий район
72383Донецкоесело51°54'с.ш.54°24'в.д.M-40-001

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Переволоцкий муниципальный район, Сельское поселение Донецкий сельсовет
53637407101с Донецкоесело
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