Лебеденкова (Тремаскина) Дарья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебеденкова (Тремаскина) Дарья Александровна

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Место рождения

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1878 или 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 или 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
28.01.1898 ст.

Муж: Лебеденков Григорий Григорьевич (Петрович)

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.12.1898 ст.

Сын: Лебеденков Георгий Григорьевич

Отец ребёнка: Лебеденков Григорий Григорьевич (Петрович)

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.03.1901 ст.

Сын: Лебеденков Кондрат Григорьевич

Отец ребёнка: Лебеденков Григорий Григорьевич (Петрович)

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.06.1902 ст.

Дочь: Лебеденкова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Лебеденков Григорий Григорьевич (Петрович)

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.03.1904 ст.

Сын: Лебеденков Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Лебеденков Григорий Григорьевич (Петрович)

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.01.1906 ст.

Сын: Лебеденков Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Лебеденков Григорий Григорьевич (Петрович)

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.11.1907 ст.

Сын: Лебеденков Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Лебеденков Григорий Григорьевич (Петрович)

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.12.1910 ст.

Сын: Лебеденков Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Лебеденков Григорий Григорьевич (Петрович)

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Лебеденков Серафим Григорьевич

Отец ребёнка: Лебеденков Григорий Григорьевич (Петрович)

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Лебеденков Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Лебеденков Григорий Григорьевич (Петрович)

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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