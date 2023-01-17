Лебеденкова (Тремаскина) Дарья Александровна
Место рождения
Дата рождения1878 или 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Лебеденков Георгий Григорьевич
Отец ребёнка: Лебеденков Григорий Григорьевич (Петрович)
Сын: Лебеденков Кондрат Григорьевич
Отец ребёнка: Лебеденков Григорий Григорьевич (Петрович)
Дочь: Лебеденкова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Лебеденков Григорий Григорьевич (Петрович)
Сын: Лебеденков Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Лебеденков Григорий Григорьевич (Петрович)
Сын: Лебеденков Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Лебеденков Григорий Григорьевич (Петрович)
Сын: Лебеденков Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Лебеденков Григорий Григорьевич (Петрович)
Сын: Лебеденков Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Лебеденков Григорий Григорьевич (Петрович)
Сын: Лебеденков Серафим Григорьевич
Отец ребёнка: Лебеденков Григорий Григорьевич (Петрович)
Сын: Лебеденков Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Лебеденков Григорий Григорьевич (Петрович)