Лебеденков Григорий Григорьевич (Петрович)
Место рождения
Дата рождения14.11.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1879 ст.
Отец: не указан
Бракосочетание
28.01.1898 ст.
Рождение ребёнка
24.12.1898 ст.
Сын: Лебеденков Георгий Григорьевич
Мать ребёнка: Лебеденкова Дарья Александровна
Рождение ребёнка
09.03.1901 ст.
Сын: Лебеденков Кондрат Григорьевич
Мать ребёнка: Лебеденкова Дарья Александровна
Рождение ребёнка
06.06.1902 ст.
Дочь: Лебеденкова Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Лебеденкова Дарья Александровна
Рождение ребёнка
27.03.1904 ст.
Сын: Лебеденков Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Лебеденкова Дарья Александровна
Рождение ребёнка
28.01.1906 ст.
Сын: Лебеденков Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Лебеденкова Дарья Александровна
Рождение ребёнка
16.11.1907 ст.
Сын: Лебеденков Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Лебеденкова Дарья Александровна
Рождение ребёнка
12.12.1910 ст.
Сын: Лебеденков Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Лебеденкова Дарья Александровна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Лебеденков Серафим Григорьевич
Мать ребёнка: Лебеденкова Дарья Александровна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Лебеденков Степан Григорьевич
Мать ребёнка: Лебеденкова Дарья Александровна
Смерть
Неизвестно