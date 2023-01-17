Лебеденков Григорий Григорьевич (Петрович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебеденков Григорий Григорьевич (Петрович)

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Место рождения

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

14.11.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1879 ст.

Отец: не указан

Мать: Лебеденкова Мария Мироновна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
28.01.1898 ст.

Жена: Лебеденкова Дарья Александровна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.12.1898 ст.

Сын: Лебеденков Георгий Григорьевич

Мать ребёнка: Лебеденкова Дарья Александровна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.03.1901 ст.

Сын: Лебеденков Кондрат Григорьевич

Мать ребёнка: Лебеденкова Дарья Александровна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.06.1902 ст.

Дочь: Лебеденкова Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Лебеденкова Дарья Александровна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.03.1904 ст.

Сын: Лебеденков Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Лебеденкова Дарья Александровна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.01.1906 ст.

Сын: Лебеденков Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Лебеденкова Дарья Александровна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.11.1907 ст.

Сын: Лебеденков Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Лебеденкова Дарья Александровна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.12.1910 ст.

Сын: Лебеденков Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Лебеденкова Дарья Александровна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Лебеденков Серафим Григорьевич

Мать ребёнка: Лебеденкова Дарья Александровна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Лебеденков Степан Григорьевич

Мать ребёнка: Лебеденкова Дарья Александровна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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