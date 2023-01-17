Голованова (Тремаскина) [Христина Александровна] — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голованова (Тремаскина) [Христина Александровна]

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Место рождения

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Между 1870 и 1882

Дата смерти

После 1915

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1870 и 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
До 1897

Муж: Голованов Сергей [Степанович]

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.08.1898 ст.

Сын: Голованов Матвей Сергеевич

Отец ребёнка: Голованов Сергей [Степанович]

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.04.1901 ст.

Дочь: Неизвестно [Анастасия, Агапия] Сергеевна

Отец ребёнка: Голованов Сергей [Степанович]

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Голованов Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: Голованов Сергей [Степанович]

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.02.1907 ст.

Сын: Голованов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Голованов Сергей [Степанович]

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
После 1915
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