Голованова (Тремаскина) [Христина Александровна]
Место рождения
Дата рожденияМежду 1870 и 1882
Дата смертиПосле 1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1870 и 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1897
Рождение ребёнка
08.08.1898 ст.
Сын: Голованов Матвей Сергеевич
Отец ребёнка: Голованов Сергей [Степанович]
Рождение ребёнка
15.04.1901 ст.
Дочь: Неизвестно [Анастасия, Агапия] Сергеевна
Отец ребёнка: Голованов Сергей [Степанович]
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Голованов Сергей [Степанович]
Рождение ребёнка
01.02.1907 ст.
Сын: Голованов Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Голованов Сергей [Степанович]
Смерть
После 1915