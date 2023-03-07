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Голованов Сергей Степанович

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Место рождения

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

До 1875

Дата смерти

После 1916

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875

Отец: Голованов Степан Васильевич

Мать: Голованова Ульяна Ивановна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
До 1892

Жена: Голованова Христина Александровна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.08.1898 ст.

Сын: Голованов Матвей Сергеевич

Мать ребёнка: Голованова Христина Александровна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.04.1901 ст.

Дочь: Неизвестно [Анастасия, Агапия] Сергеевна

Мать ребёнка: Голованова Христина Александровна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Голованов Пётр Сергеевич

Мать ребёнка: Голованова Христина Александровна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.02.1907 ст.

Сын: Голованов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Голованова Христина Александровна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
После 1916
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