Голованов Сергей Степанович
Место рождения
Дата рожденияДо 1875
Дата смертиПосле 1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875
Бракосочетание
До 1892
Рождение ребёнка
08.08.1898 ст.
Сын: Голованов Матвей Сергеевич
Мать ребёнка: Голованова Христина Александровна
Рождение ребёнка
15.04.1901 ст.
Дочь: Неизвестно [Анастасия, Агапия] Сергеевна
Мать ребёнка: Голованова Христина Александровна
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Голованова Христина Александровна
Рождение ребёнка
01.02.1907 ст.
Сын: Голованов Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Голованова Христина Александровна
Смерть
После 1916