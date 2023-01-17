Тремаскин Степан Александрович
Место рождения
Дата рождения1885 или 1886
Дата смертиПосле 1916
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885 или 1886
Отец: Тремаскин Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1914
Жена: Тремаскина [Неизвестно]
Ранение
1915
Казак. 3-я Особая Конная сотня Оренбургского Казачьего войска. РГВИА. Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне. https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital21227104/
Рождение ребёнка
30.01.1916
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: Тремаскина [Неизвестно]
Смерть
После 1916