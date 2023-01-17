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Тремаскин Степан Александрович

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Место рождения

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1885 или 1886

Дата смерти

После 1916

Пол

Мужской

Отец

До 1869 г.р.

Мать

Не указана

Жена

До 1898 г.р.

Дети

Добавил:

АД
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Место
Комментарий
Рождение
1885 или 1886

Отец: Тремаскин Александр

Мать: не указана

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
До 1914

Жена: Тремаскина [Неизвестно]

Ранение
1915
Казак. 3-я Особая Конная сотня Оренбургского Казачьего войска. РГВИА. Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне. https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital21227104/
Рождение ребёнка
30.01.1916

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: Тремаскина [Неизвестно]

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
После 1916
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