Тремаскина (Куприянова) Анна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тремаскина (Куприянова) Анна Никитична

Место рождения

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
20.08.1906 ст.

Муж: Тремаскин Степан Александрович

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.10.1908 ст.

Дочь: Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Тремаскин Степан Александрович

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.01.1916 ст.

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Тремаскин Степан Александрович

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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