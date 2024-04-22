Тремаскина (Куприянова) Анна Никитична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885 ст.
Бракосочетание
20.08.1906 ст.
Рождение ребёнка
09.10.1908 ст.
Дочь: Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Тремаскин Степан Александрович
Рождение ребёнка
30.01.1916 ст.
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Тремаскин Степан Александрович
Смерть
Неизвестно