Борисов Ефрем Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1817 ст.
Дата смерти12.04.1870 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817 ст.
Отец: Борисов Алексей Архипович
Мать: не указана
Бракосочетание
До ?.03.1839 ст.
Жена: Борисова Ирина Петровна
Рождение ребёнка
03.12.1839 ст.
Дочь: (Борисова) Варвара Ефремовна
Мать ребёнка: Борисова Ирина Петровна
Рождение ребёнка
Около 1844 ст.
Дочь: (Борисова) Наталья Ефремовна
Мать ребёнка: Борисова Ирина Петровна
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.
Дочь: Тремаскина (Борисова) Домна Ефремовна
Мать ребёнка: Борисова Ирина Петровна
Бракосочетание
27.07.1852 ст.
Жена: Борисова Татьяна
Переволоцкий, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
второй брак
Смерть
12.04.1870 ст.