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Борисов Ефрем Алексеевич

Место рождения

Родькино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1817 ст.

Дата смерти

12.04.1870 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817 ст.

Отец: Борисов Алексей Архипович

Мать: не указана

Родькино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
До ?.03.1839 ст.

Жена: Борисова Ирина Петровна

Рождение ребёнка
03.12.1839 ст.

Дочь: (Борисова) Варвара Ефремовна

Мать ребёнка: Борисова Ирина Петровна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1844 ст.

Дочь: (Борисова) Наталья Ефремовна

Мать ребёнка: Борисова Ирина Петровна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.

Дочь: Тремаскина (Борисова) Домна Ефремовна

Мать ребёнка: Борисова Ирина Петровна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
27.07.1852 ст.

Жена: Борисова Татьяна

Переволоцкий, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
второй брак
Смерть
12.04.1870 ст.
Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

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