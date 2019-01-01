посёлок Переволоцкий, посёлок Переволоцкий, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Переволоцкий

Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Оренбургской области
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд
375Переволоцкий, отр. казач. Ор. в.при р. Самаре.855146207215Церковь православная 1, часовня, почтовая станция.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Станичный юрт Донецкий
106. Переволоцкий, поселок казачий, при реке Самаре, дворов 82, жителей 655, церковь православная, 2 школы, почтовая станция, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Переволоцкий район
11839Переволоцкийпосёлок51°52'с.ш.54°13'в.д.M-40-001

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Переволоцкий муниципальный район, Сельское поселение Переволоцкий поссовет
53637424101п Переволоцкийпоселок
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