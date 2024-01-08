Борисова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
До 1852 ст.
Капитоновка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
27.07.1852 ст.

Муж: Борисов Ефрем Алексеевич

Переволоцкий, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
второй брак
Смерть
Неизвестно

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