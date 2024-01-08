Борисова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
До 1852 ст.
Капитоновка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
27.07.1852 ст.
Переволоцкий, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
второй брак
Смерть
Неизвестно