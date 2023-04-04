село Капитоновка, село Капитоновка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Капитоновка

Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Оренбургской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд
376Капитановский, отр. казач. Ор. в.при рч. Капитановке.986370292291

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Станичный юрт Донецкий
104. Капитановский, поселок казачий, при речке Капитановке, дворов 84, жителей 621, 2 шк.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Переволоцкий район
71664Капитоновкасело51°58'с.ш.54°07'в.д.M-40-001

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Переволоцкий муниципальный район, Сельское поселение Мамалаевский сельсовет
53637422106с Капитоновкасело
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