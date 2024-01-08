Борисов Алексей Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788 ст.
Дата смертиМежду ?.08.1838 и ?.12.1838 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1788 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1815 ст.
Сын: Борисов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Между ?.08.1838 и ?.12.1838 ст.
Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область