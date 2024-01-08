Борисов Алексей Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Алексей Архипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788 ст.

Дата смерти

Между ?.08.1838 и ?.12.1838 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1788 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1815 ст.

Сын: Борисов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Родькино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1817 ст.

Сын: Борисов Ефрем Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Родькино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Между ?.08.1838 и ?.12.1838 ст.
Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

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