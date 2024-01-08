Борисова Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисова Ирина Петровна

Борисова Ирина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1823 ст.

Дата смерти

16.04.1852 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1823 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До ?.03.1839 ст.

Муж: Борисов Ефрем Алексеевич

Рождение ребёнка
03.12.1839 ст.

Дочь: Варвара Ефремовна

Отец ребёнка: Борисов Ефрем Алексеевич

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1844 ст.

Дочь: Наталья Ефремовна

Отец ребёнка: Борисов Ефрем Алексеевич

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.

Дочь: Тремаскина Домна Ефремовна

Отец ребёнка: Борисов Ефрем Алексеевич

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
16.04.1852 ст.
Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close