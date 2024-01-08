Борисова Ирина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1823 ст.
Дата смерти16.04.1852 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До ?.03.1839 ст.
Рождение ребёнка
03.12.1839 ст.
Дочь: Варвара Ефремовна
Отец ребёнка: Борисов Ефрем Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1844 ст.
Дочь: Наталья Ефремовна
Отец ребёнка: Борисов Ефрем Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.
Дочь: Тремаскина Домна Ефремовна
Отец ребёнка: Борисов Ефрем Алексеевич
Смерть
16.04.1852 ст.