Шепелева Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шепелева Ирина Ивановна

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Место рождения

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1697

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: Иван

Мать: не указана

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1717

Сын: Шепелев Ипат Калинникович

Отец ребёнка: Шепелев Калинник Аггеевич

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1719

Сын: Шепелев Яков Калинникович

Отец ребёнка: Шепелев Калинник Аггеевич

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1721

Сын: Шепелев Денис Калинникович

Отец ребёнка: Шепелев Калинник Аггеевич

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1723

Сын: Шепелев Степан Калинникович

Отец ребёнка: Шепелев Калинник Аггеевич

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1724

Сын: Шепелев Ефим Калинникович

Отец ребёнка: Шепелев Калинник Аггеевич

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1728

Сын: Шепелев Касьян (Зотик) Калинникович

Отец ребёнка: Шепелев Калинник Аггеевич

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
1730

Муж: Шепелев Калинник Аггеевич

Рождение ребёнка
1740

Сын: Шепелев Фрол Калинникович

Отец ребёнка: Шепелев Калинник Аггеевич

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1742

Сын: Шепелев Семен Калинникович

Отец ребёнка: Шепелев Калинник Аггеевич

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1744

Сын: Шепелев Калинник Калинникович

Отец ребёнка: Шепелев Калинник Аггеевич

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Драгунова Евфросинья Калинниковна

Отец ребёнка: Шепелев Калинник Аггеевич

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Смерть
1785
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