Шепелева Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1697
Дата смерти1785
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1717
Сын: Шепелев Ипат Калинникович
Отец ребёнка: Шепелев Калинник Аггеевич
Рождение ребёнка
1719
Сын: Шепелев Яков Калинникович
Отец ребёнка: Шепелев Калинник Аггеевич
Рождение ребёнка
1721
Сын: Шепелев Денис Калинникович
Отец ребёнка: Шепелев Калинник Аггеевич
Рождение ребёнка
1723
Сын: Шепелев Степан Калинникович
Отец ребёнка: Шепелев Калинник Аггеевич
Рождение ребёнка
1724
Сын: Шепелев Ефим Калинникович
Отец ребёнка: Шепелев Калинник Аггеевич
Рождение ребёнка
1728
Сын: Шепелев Касьян (Зотик) Калинникович
Отец ребёнка: Шепелев Калинник Аггеевич
Бракосочетание
1730
Рождение ребёнка
1740
Сын: Шепелев Фрол Калинникович
Отец ребёнка: Шепелев Калинник Аггеевич
Рождение ребёнка
1742
Сын: Шепелев Семен Калинникович
Отец ребёнка: Шепелев Калинник Аггеевич
Рождение ребёнка
1744
Сын: Шепелев Калинник Калинникович
Отец ребёнка: Шепелев Калинник Аггеевич
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Драгунова Евфросинья Калинниковна
Отец ребёнка: Шепелев Калинник Аггеевич
Смерть
1785