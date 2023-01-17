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Шепелев Калинник Калинникович

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Место рождения

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Шепелев Калинник Аггеевич

Мать: Шепелева Ирина Ивановна

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1760

Сын: Шепелев Тимофей Калинникович

Мать ребёнка: Шепелева Ирина Петровна

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1762

Сын: Шепелев Михаил Калинникович

Мать ребёнка: Шепелева Ирина Петровна

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Шепелева Пелагея Калинниковна

Мать ребёнка: Шепелева Ирина Петровна

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1773

Сын: Шепелев Григорий Калинникович

Мать ребёнка: Шепелева Ирина Петровна

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шепелева Ирина Петровна

Смерть
Неизвестно
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