Шепелев Калинник Калинникович
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Шепелев Калинник Аггеевич
Мать: Шепелева Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Шепелев Тимофей Калинникович
Мать ребёнка: Шепелева Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Шепелев Михаил Калинникович
Мать ребёнка: Шепелева Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Шепелева Пелагея Калинниковна
Мать ребёнка: Шепелева Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1773
Сын: Шепелев Григорий Калинникович
Мать ребёнка: Шепелева Ирина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шепелева Ирина Петровна
Смерть
Неизвестно