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Шепелев Ипат Калинникович

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Место рождения

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1717

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Шепелев Калинник Аггеевич

Мать: Шепелева Ирина Ивановна

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Морозова Анастасия Ипатовна

Мать ребёнка: Шепелева Ксения Ефимовна

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Коробова Марфа Ипатовна

Мать ребёнка: Шепелева Ксения Ефимовна

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1743

Сын: Шепелев Игнатий Ипатович

Мать ребёнка: Шепелева Ксения Ефимовна

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Цуканова Евдокия Ипатовна

Мать ребёнка: Шепелева Ксения Ефимовна

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1744

Сын: Шепелев Иван Ипатович

Мать ребёнка: Шепелева Ксения Ефимовна

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Овчинникова Дарья Ипатовна

Мать ребёнка: Шепелева Ксения Ефимовна

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1754

Сын: Шепелев Михаил Ипатович

Мать ребёнка: Шепелева Ксения Ефимовна

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шепелева Ксения Ефимовна

Смерть
1789
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