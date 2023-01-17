Шепелев Ипат Калинникович
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Шепелев Калинник Аггеевич
Мать: Шепелева Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Морозова Анастасия Ипатовна
Мать ребёнка: Шепелева Ксения Ефимовна
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Коробова Марфа Ипатовна
Мать ребёнка: Шепелева Ксения Ефимовна
Рождение ребёнка
1743
Мать ребёнка: Шепелева Ксения Ефимовна
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Цуканова Евдокия Ипатовна
Мать ребёнка: Шепелева Ксения Ефимовна
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: Шепелева Ксения Ефимовна
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Овчинникова Дарья Ипатовна
Мать ребёнка: Шепелева Ксения Ефимовна
Рождение ребёнка
1754
Мать ребёнка: Шепелева Ксения Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шепелева Ксения Ефимовна
Смерть
1789