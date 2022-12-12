Шепелев Семен Калинникович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШепелев Семен Калинникович

Шепелев Семен Калинникович

avatar

Место рождения

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1742

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Шепелев Калинник Аггеевич

Мать: Шепелева Ирина Ивановна

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Курчалина Агафья Семеновна

Мать ребёнка: Шепелева Евдокия Петровна

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1760

Сын: Шепелев Матвей Семенович

Мать ребёнка: Шепелева Евдокия Петровна

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1765

Сын: Шепелев Андрей Семенович

Мать ребёнка: Шепелева Евдокия Петровна

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Шаботова Татьяна Семеновна

Мать ребёнка: Шепелева Евдокия Петровна

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шепелева Евдокия Петровна

Смерть
1789
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close