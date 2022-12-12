Шепелев Семен Калинникович
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Шепелев Калинник Аггеевич
Мать: Шепелева Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Курчалина Агафья Семеновна
Мать ребёнка: Шепелева Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: Шепелева Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: Шепелева Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Шаботова Татьяна Семеновна
Мать ребёнка: Шепелева Евдокия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1789