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Шепелев Калинник Аггеевич

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Место рождения

Белевский уезд, Тульская губерния, Российская Империя (Россия)

Дата рождения

1682

Дата смерти

1768

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: Шепелев Аггей Климентович

Мать: не указана

Белевский уезд, Тульская губерния, Российская Империя (Россия)
Бракосочетание
1710

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1717

Сын: Шепелев Ипат Калинникович

Мать ребёнка: Шепелева Ирина Ивановна

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1719

Сын: Шепелев Яков Калинникович

Мать ребёнка: Шепелева Ирина Ивановна

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1721

Сын: Шепелев Денис Калинникович

Мать ребёнка: Шепелева Ирина Ивановна

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1723

Сын: Шепелев Степан Калинникович

Мать ребёнка: Шепелева Ирина Ивановна

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1724

Сын: Шепелев Ефим Калинникович

Мать ребёнка: Шепелева Ирина Ивановна

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1728

Сын: Шепелев Касьян (Зотик) Калинникович

Мать ребёнка: Шепелева Ирина Ивановна

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
1730

Жена: Шепелева Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1740

Сын: Шепелев Фрол Калинникович

Мать ребёнка: Шепелева Ирина Ивановна

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1742

Сын: Шепелев Семен Калинникович

Мать ребёнка: Шепелева Ирина Ивановна

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1744

Сын: Шепелев Калинник Калинникович

Мать ребёнка: Шепелева Ирина Ивановна

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Драгунова Евфросинья Калинниковна

Мать ребёнка: Шепелева Ирина Ивановна

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Смерть
1768
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