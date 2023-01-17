Шепелев Калинник Аггеевич
Место рожденияБелевский уезд, Тульская губерния, Российская Империя (Россия)
Дата рождения1682
Дата смерти1768
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: Шепелев Аггей Климентович
Мать: не указана
Жена: не указана
Сын: Шепелев Ипат Калинникович
Мать ребёнка: Шепелева Ирина Ивановна
Сын: Шепелев Яков Калинникович
Мать ребёнка: Шепелева Ирина Ивановна
Сын: Шепелев Денис Калинникович
Мать ребёнка: Шепелева Ирина Ивановна
Сын: Шепелев Степан Калинникович
Мать ребёнка: Шепелева Ирина Ивановна
Сын: Шепелев Ефим Калинникович
Мать ребёнка: Шепелева Ирина Ивановна
Сын: Шепелев Касьян (Зотик) Калинникович
Мать ребёнка: Шепелева Ирина Ивановна
Жена: Шепелева Ирина Ивановна
Сын: Шепелев Фрол Калинникович
Мать ребёнка: Шепелева Ирина Ивановна
Сын: Шепелев Семен Калинникович
Мать ребёнка: Шепелева Ирина Ивановна
Сын: Шепелев Калинник Калинникович
Мать ребёнка: Шепелева Ирина Ивановна
Дочь: Драгунова Евфросинья Калинниковна
Мать ребёнка: Шепелева Ирина Ивановна