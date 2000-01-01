Шепелев Аггей Климентович
Место рожденияБелевский уезд, Тульская губерния, Российская Империя (Россия)
Дата рождения1652
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1652
Отец: Шепелев Климент
Мать: не указана
Белевский уезд, Тульская губерния, Российская Империя (Россия)
Рождение ребёнка
1682
Сын: Шепелев Калинник Аггеевич
Мать ребёнка: не указана
Белевский уезд, Тульская губерния, Российская Империя (Россия)
Смерть
Неизвестно