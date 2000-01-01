Шепелев Аггей Климентович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шепелев Аггей Климентович

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Место рождения

Белевский уезд, Тульская губерния, Российская Империя (Россия)

Дата рождения

1652

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1652

Отец: Шепелев Климент

Мать: не указана

Белевский уезд, Тульская губерния, Российская Империя (Россия)
Рождение ребёнка
1682

Сын: Шепелев Калинник Аггеевич

Мать ребёнка: не указана

Белевский уезд, Тульская губерния, Российская Империя (Россия)
Смерть
Неизвестно
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