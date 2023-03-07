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Шепелев Денис Калинникович

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Место рождения

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Шепелев Калинник Аггеевич

Мать: Шепелева Ирина Ивановна

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Ревина Екатерина Денисовна

Мать ребёнка: не указана

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1742

Сын: Шепелев Евсей Денисович

Мать ребёнка: не указана

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Толкачева Домна Денисовна

Мать ребёнка: не указана

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Смерть
Неизвестно
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