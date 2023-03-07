Шепелев Денис Калинникович
Место рождения
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Шепелев Калинник Аггеевич
Мать: Шепелева Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Ревина Екатерина Денисовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1742
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Толкачева Домна Денисовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно