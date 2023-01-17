Шепелев Яков Калинникович
Место рождения
Дата рождения1719
Дата смерти1794
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Шепелев Калинник Аггеевич
Мать: Шепелева Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1743
Сын: Шепелев Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Шепелева Агафья Филипповна
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Косых Домника Яковлевна
Мать ребёнка: Шепелева Агафья Филипповна
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Машикина Дарья Яковлевна
Мать ребёнка: Шепелева Агафья Филипповна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Шепелев Дмитрий Яковлевич
Мать ребёнка: Шепелева Агафья Филипповна
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Шепелева Агафья Филипповна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Шепелев Афанасий Яковлевич
Мать ребёнка: Шепелева Агафья Филипповна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Двойных Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Шепелева Агафья Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1794