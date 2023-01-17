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Шепелев Яков Калинникович

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Место рождения

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1719

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Шепелев Калинник Аггеевич

Мать: Шепелева Ирина Ивановна

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1743

Сын: Шепелев Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Шепелева Агафья Филипповна

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Косых Домника Яковлевна

Мать ребёнка: Шепелева Агафья Филипповна

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Машикина Дарья Яковлевна

Мать ребёнка: Шепелева Агафья Филипповна

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1753

Сын: Шепелев Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Шепелева Агафья Филипповна

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1756

Сын: Шепелев Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Шепелева Агафья Филипповна

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1760

Сын: Шепелев Афанасий Яковлевич

Мать ребёнка: Шепелева Агафья Филипповна

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Двойных Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Шепелева Агафья Филипповна

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шепелева Агафья Филипповна

Смерть
1794
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