Скоробогатько Фёдор Иванович
Место рождения
Дата рождения1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.
Отец: Скоробогатько Иван Яковлевич
Мать: Прасковья Антоновна
Рождение ребёнка
1841 ст.
Сын: Скоробогатько Кирилло Фёдорович
Мать ребёнка: Стефанида Александровна
Рождение ребёнка
1847 ст.
Дочь: Скоробогатько Евдокия Фёдоровна
Мать ребёнка: Стефанида Александровна
Рождение ребёнка
?.04.1850 ст.
Дочь: Скоробогатько Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Стефанида Александровна
Рождение ребёнка
1853 ст.
Сын: Скоробогатько Михайло Фёдорович
Мать ребёнка: Стефанида Александровна
Рождение ребёнка
1857 ст.
Сын: Скоробогатько Иван Фёдорович
Мать ребёнка: Васильченко Ксения Прокопьевна
Рождение ребёнка
29.04.1863 ст.
Сын: Скоробогатько Василий Фёдорович
Мать ребёнка: Васильченко Ксения Прокопьевна
Рождение ребёнка
1871 ст.
Дочь: Скоробогатько Ксения Фёдоровна
Мать ребёнка: Васильченко Ксения Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стефанида Александровна
Смерть
Неизвестно