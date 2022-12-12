Скоробогатько Фёдор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкоробогатько Фёдор Иванович

Скоробогатько Фёдор Иванович

avatar

Место рождения

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.

Отец: Скоробогатько Иван Яковлевич

Мать: Прасковья Антоновна

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1841 ст.

Сын: Скоробогатько Кирилло Фёдорович

Мать ребёнка: Стефанида Александровна

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1847 ст.

Дочь: Скоробогатько Евдокия Фёдоровна

Мать ребёнка: Стефанида Александровна

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
?.04.1850 ст.

Дочь: Скоробогатько Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Стефанида Александровна

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1853 ст.

Сын: Скоробогатько Михайло Фёдорович

Мать ребёнка: Стефанида Александровна

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Скоробогатько Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Васильченко Ксения Прокопьевна

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
29.04.1863 ст.

Сын: Скоробогатько Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Васильченко Ксения Прокопьевна

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1871 ст.

Дочь: Скоробогатько Ксения Фёдоровна

Мать ребёнка: Васильченко Ксения Прокопьевна

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильченко Ксения Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанида Александровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close