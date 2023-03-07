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Прасковья Антоновна

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Место рождения

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1820 ст.

Сын: Скоробогатько Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Скоробогатько Иван Яковлевич

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Скоробогатько Козьма Иванович

Отец ребёнка: Скоробогатько Иван Яковлевич

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Скоробогатько Михайло Иванович

Отец ребёнка: Скоробогатько Иван Яковлевич

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1834 ст.

Дочь: Скоробогатько Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Скоробогатько Иван Яковлевич

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1837 ст.

Дочь: Скоробогатько Февронья Ивановна

Отец ребёнка: Скоробогатько Иван Яковлевич

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скоробогатько Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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