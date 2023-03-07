Прасковья Антоновна
Место рождения
Дата рождения1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820 ст.
Сын: Скоробогатько Фёдор Иванович
Отец ребёнка: Скоробогатько Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1822 ст.
Сын: Скоробогатько Козьма Иванович
Отец ребёнка: Скоробогатько Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1830 ст.
Сын: Скоробогатько Михайло Иванович
Отец ребёнка: Скоробогатько Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1834 ст.
Дочь: Скоробогатько Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Скоробогатько Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1837 ст.
Дочь: Скоробогатько Февронья Ивановна
Отец ребёнка: Скоробогатько Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно