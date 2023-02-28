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Скоробогатько Иван Яковлевич

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Место рождения

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1801 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801 ст.

Отец: Скоробогатько Яков Прокопьевич

Мать: не указана

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1820 ст.

Сын: Скоробогатько Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Антоновна

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Скоробогатько Козьма Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Антоновна

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Скоробогатько Михайло Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Антоновна

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1834 ст.

Дочь: Скоробогатько Федосья Ивановна

Мать ребёнка: Прасковья Антоновна

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1837 ст.

Дочь: Скоробогатько Февронья Ивановна

Мать ребёнка: Прасковья Антоновна

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Антоновна

Смерть
Неизвестно
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