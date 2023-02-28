Скоробогатько Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1801 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801 ст.
Отец: Скоробогатько Яков Прокопьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820 ст.
Сын: Скоробогатько Фёдор Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Антоновна
Рождение ребёнка
1822 ст.
Сын: Скоробогатько Козьма Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Антоновна
Рождение ребёнка
1830 ст.
Сын: Скоробогатько Михайло Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Антоновна
Рождение ребёнка
1834 ст.
Дочь: Скоробогатько Федосья Ивановна
Мать ребёнка: Прасковья Антоновна
Рождение ребёнка
1837 ст.
Дочь: Скоробогатько Февронья Ивановна
Мать ребёнка: Прасковья Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Антоновна
Смерть
Неизвестно