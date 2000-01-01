слобода Николаевка, слобода Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния (на 1886) — Familio

Николаевка

Острогожский уезд, Воронежская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
слобода
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Острогожский уезд
2365Николаевка (Ольховиков, Ольховик), слоб. вл.при рч. Россоши.8047142625638Церковь православная. Ярмарка.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Лизиновская волость
1002. Николаевка, слобода бывшая владельческая, при речке Россоши, дворов 162, жителей 1321, церковь православная, 12 ветр., мельница, ярмарка 1-го марта.

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Россошанская волость
Николаевка6882слободаНиколаевскаго1691354
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