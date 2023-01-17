Скоробогатько Яков Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1762 ст.
Дата смерти1840 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787 ст.
Сын: Скоробогатько Филипп Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1801 ст.
Сын: Скоробогатько Иван Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скоробогатько Данило Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1840 ст.