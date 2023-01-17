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Скоробогатько Яков Прокопьевич

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Место рождения

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1762 ст.

Дата смерти

1840 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1787 ст.

Сын: Скоробогатько Филипп Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1801 ст.

Сын: Скоробогатько Иван Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скоробогатько Данило Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1840 ст.
Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
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