Скоробогатько Ксения Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871 ст.
Бракосочетание
01.11.1891 ст.
Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1895 ст.
Сын: Филимонов Сергей Тихонович
Отец ребёнка: Филимонов Тихон Фёдорович
Рождение ребёнка
1896 ст.
Сын: Филимонов Данило Тихонович
Отец ребёнка: Филимонов Тихон Фёдорович
Рождение ребёнка
1899 ст.
Дочь: Филимонова Евдокия Тихоновна
Отец ребёнка: Филимонов Тихон Фёдорович
Рождение ребёнка
1902
Сын: Филимонов Никита Тихонович
Отец ребёнка: Филимонов Тихон Фёдорович
Рождение ребёнка
23.01.1906 ст.
Сын: Филимонов Григорий Тихонович
Отец ребёнка: Филимонов Тихон Фёдорович
Рождение ребёнка
1908 ст.
Дочь: Филимонова Анастасия Тихоновна
Отец ребёнка: Филимонов Тихон Фёдорович
Смерть
Неизвестно