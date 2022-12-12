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Скоробогатько Ксения Фёдоровна

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Место рождения

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871 ст.

Отец: Скоробогатько Фёдор Иванович

Мать: Васильченко Ксения Прокопьевна

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
01.11.1891 ст.

Муж: Филимонов Тихон Фёдорович

Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1895 ст.

Сын: Филимонов Сергей Тихонович

Отец ребёнка: Филимонов Тихон Фёдорович

Сотницкий, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1896 ст.

Сын: Филимонов Данило Тихонович

Отец ребёнка: Филимонов Тихон Фёдорович

Сотницкий, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1899 ст.

Дочь: Филимонова Евдокия Тихоновна

Отец ребёнка: Филимонов Тихон Фёдорович

Сотницкий, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1902

Сын: Филимонов Никита Тихонович

Отец ребёнка: Филимонов Тихон Фёдорович

Сотницкий, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
23.01.1906 ст.

Сын: Филимонов Григорий Тихонович

Отец ребёнка: Филимонов Тихон Фёдорович

Сотницкий, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1908 ст.

Дочь: Филимонова Анастасия Тихоновна

Отец ребёнка: Филимонов Тихон Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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