село Поповка, село Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Поповка

Россошанский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Опись имущества просорушки жителя слободы Поповки Подгоренской волости Острогожского уезда Алферова Василия Наумовича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-2 Показать все
Опись имущества конной просорушки жителя слободы Поповки Подгоренской волости Острогожского уезда Бондарева Стефана Васильевича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области Показать все
Опись имущества маслобойного завода жителей слободы Поповки Подгоренской волости Острогожского уезда Горбанева Дмитрия Свиридовича и Моисеенко Петра Викторовича. 1903 г. Показать все
Опись имущества масло бойного завода жительницы слободы Поповки Подгоренской волости Острогожского уезда Горбаневой Устиньи Прокофьевны. 1903 г. // Гос. архив Воронежской Показать все
Опись имущества маслобойного завода жителя слободы Поповки Подгоренской волости Острогожского уезда Ольховикова Ефрема Сергеевича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской облас Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Острогожский уезд
2274Поповка, слоб. каз.при рч. Сухой Россоши.98342399231000Церковь православная. Ярмарка. Кожевенный завод.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Подгоренская волость
1044. Поповка и Сотницкий, слобода и хутор бывший государственный, при речке Россоше, дворов 444, жителей 2464, церковь православная, 4 лавки, ярмарка во 2-е воскр. после Показать все

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Подгоренская волость
Поповка6522слободаПоповскаго3302800

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Россошанский район
7625Поповкасело50°19'с.ш.39°37'в.д.M-37-068

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Россошанский муниципальный район, Поповское сельское поселение
20647452101с Поповкасело
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