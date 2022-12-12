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Филимонов Тихон Фёдорович

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Место рождения

Сотницкий, Острогожский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862 ст.

Отец: Филимонов Фёдор Карпович

Мать: Анастасия Фёдоровна

Сотницкий, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1882 ст.

Сын: Филимонов Фёдор Тихонович

Мать ребёнка: Васса Ивановна

Сотницкий, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1885 ст.

Сын: Филимонов Семён Тихонович

Мать ребёнка: Васса Ивановна

Сотницкий, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1887 ст.

Сын: Филимонов Андрей Тихонович

Мать ребёнка: Васса Ивановна

Сотницкий, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
16.09.1889 ст.

Дочь: Филимонова Вера Тихоновна

Мать ребёнка: Васса Ивановна

Сотницкий, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
01.11.1891 ст.

Жена: Скоробогатько Ксения Фёдоровна

Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1895 ст.

Сын: Филимонов Сергей Тихонович

Мать ребёнка: Скоробогатько Ксения Фёдоровна

Сотницкий, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1896 ст.

Сын: Филимонов Данило Тихонович

Мать ребёнка: Скоробогатько Ксения Фёдоровна

Сотницкий, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1899 ст.

Дочь: Филимонова Евдокия Тихоновна

Мать ребёнка: Скоробогатько Ксения Фёдоровна

Сотницкий, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1902

Сын: Филимонов Никита Тихонович

Мать ребёнка: Скоробогатько Ксения Фёдоровна

Сотницкий, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
23.01.1906 ст.

Сын: Филимонов Григорий Тихонович

Мать ребёнка: Скоробогатько Ксения Фёдоровна

Сотницкий, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1908 ст.

Дочь: Филимонова Анастасия Тихоновна

Мать ребёнка: Скоробогатько Ксения Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Ивановна

Смерть
Неизвестно
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