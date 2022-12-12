Филимонов Тихон Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Филимонов Фёдор Карпович
Мать: Анастасия Фёдоровна
Сын: Филимонов Фёдор Тихонович
Мать ребёнка: Васса Ивановна
Сын: Филимонов Семён Тихонович
Мать ребёнка: Васса Ивановна
Сын: Филимонов Андрей Тихонович
Мать ребёнка: Васса Ивановна
Дочь: Филимонова Вера Тихоновна
Мать ребёнка: Васса Ивановна
Сын: Филимонов Сергей Тихонович
Мать ребёнка: Скоробогатько Ксения Фёдоровна
Сын: Филимонов Данило Тихонович
Мать ребёнка: Скоробогатько Ксения Фёдоровна
Дочь: Филимонова Евдокия Тихоновна
Мать ребёнка: Скоробогатько Ксения Фёдоровна
Сын: Филимонов Никита Тихонович
Мать ребёнка: Скоробогатько Ксения Фёдоровна
Сын: Филимонов Григорий Тихонович
Мать ребёнка: Скоробогатько Ксения Фёдоровна
Дочь: Филимонова Анастасия Тихоновна
Мать ребёнка: Скоробогатько Ксения Фёдоровна
Жена: Васса Ивановна