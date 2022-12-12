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Анастасия Фёдоровна

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Место рождения

Сотницкий, Острогожский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1825 ст.

Дата смерти

19.04.1892 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сотницкий, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1862 ст.

Сын: Филимонов Тихон Фёдорович

Отец ребёнка: Филимонов Фёдор Карпович

Сотницкий, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1863 ст.

Сын: Филимонов Сергей Фёдорович

Отец ребёнка: Филимонов Фёдор Карпович

Сотницкий, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филимонов Андрей Фёдорович

Отец ребёнка: Филимонов Фёдор Карпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимонов Фёдор Карпович

Смерть
19.04.1892 ст.
Сотницкий, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Похороны
21.04.1892 ст.
Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
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