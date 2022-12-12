Анастасия Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1825 ст.
Дата смерти19.04.1892 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862 ст.
Сын: Филимонов Тихон Фёдорович
Отец ребёнка: Филимонов Фёдор Карпович
Рождение ребёнка
1863 ст.
Сын: Филимонов Сергей Фёдорович
Отец ребёнка: Филимонов Фёдор Карпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филимонов Андрей Фёдорович
Отец ребёнка: Филимонов Фёдор Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.04.1892 ст.
Похороны
21.04.1892 ст.
Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область