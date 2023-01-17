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Васса Ивановна

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Место рождения

Сотницкий, Острогожский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1862 ст.

Дата смерти

24.09.1891 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сотницкий, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1882 ст.

Сын: Филимонов Фёдор Тихонович

Отец ребёнка: Филимонов Тихон Фёдорович

Сотницкий, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1885 ст.

Сын: Филимонов Семён Тихонович

Отец ребёнка: Филимонов Тихон Фёдорович

Сотницкий, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1887 ст.

Сын: Филимонов Андрей Тихонович

Отец ребёнка: Филимонов Тихон Фёдорович

Сотницкий, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
16.09.1889 ст.

Дочь: Филимонова Вера Тихоновна

Отец ребёнка: Филимонов Тихон Фёдорович

Сотницкий, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимонов Тихон Фёдорович

Смерть
24.09.1891 ст.
Сотницкий, Острогожский уезд, Воронежская губерния
От родов
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