Васса Ивановна
Место рождения
Дата рождения1862 ст.
Дата смерти24.09.1891 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882 ст.
Сын: Филимонов Фёдор Тихонович
Отец ребёнка: Филимонов Тихон Фёдорович
Рождение ребёнка
1885 ст.
Сын: Филимонов Семён Тихонович
Отец ребёнка: Филимонов Тихон Фёдорович
Рождение ребёнка
01.07.1887 ст.
Сын: Филимонов Андрей Тихонович
Отец ребёнка: Филимонов Тихон Фёдорович
Рождение ребёнка
16.09.1889 ст.
Дочь: Филимонова Вера Тихоновна
Отец ребёнка: Филимонов Тихон Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.09.1891 ст.
От родов