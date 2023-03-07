Филимонов Фёдор Карпович
Место рождения
Дата рождения1825 ст.
Дата смерти09.02.1895 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.
Отец: Филимонов Карп Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862 ст.
Сын: Филимонов Тихон Фёдорович
Мать ребёнка: Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1863 ст.
Сын: Филимонов Сергей Фёдорович
Мать ребёнка: Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филимонов Андрей Фёдорович
Мать ребёнка: Анастасия Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Фёдоровна
Смерть
09.02.1895 ст.
Похороны
11.02.1895 ст.