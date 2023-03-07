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Филимонов Фёдор Карпович

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Место рождения

Сотницкий

Дата рождения

1825 ст.

Дата смерти

09.02.1895 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.

Отец: Филимонов Карп Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862 ст.

Сын: Филимонов Тихон Фёдорович

Мать ребёнка: Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
1863 ст.

Сын: Филимонов Сергей Фёдорович

Мать ребёнка: Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филимонов Андрей Фёдорович

Мать ребёнка: Анастасия Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Фёдоровна

Смерть
09.02.1895 ст.
Похороны
11.02.1895 ст.
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