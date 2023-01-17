Васильченко Ксения Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения1838 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838 ст.
Отец: Васильченко Прокопий Васильевич
Мать: Анна Прокопьевна
Рождение ребёнка
1857 ст.
Сын: Скоробогатько Иван Фёдорович
Отец ребёнка: Скоробогатько Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
29.04.1863 ст.
Сын: Скоробогатько Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Скоробогатько Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1871 ст.
Дочь: Скоробогатько Ксения Фёдоровна
Отец ребёнка: Скоробогатько Фёдор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно