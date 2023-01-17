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Васильченко Ксения Прокопьевна

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Место рождения

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1838 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838 ст.

Отец: Васильченко Прокопий Васильевич

Мать: Анна Прокопьевна

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Скоробогатько Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Скоробогатько Фёдор Иванович

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
29.04.1863 ст.

Сын: Скоробогатько Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Скоробогатько Фёдор Иванович

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1871 ст.

Дочь: Скоробогатько Ксения Фёдоровна

Отец ребёнка: Скоробогатько Фёдор Иванович

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скоробогатько Фёдор Иванович

Смерть
Неизвестно
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