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Стефанида Александровна

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Место рождения

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1817 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1841 ст.

Сын: Скоробогатько Кирилло Фёдорович

Отец ребёнка: Скоробогатько Фёдор Иванович

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1847 ст.

Дочь: Скоробогатько Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Скоробогатько Фёдор Иванович

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
?.04.1850 ст.

Дочь: Скоробогатько Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Скоробогатько Фёдор Иванович

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1853 ст.

Сын: Скоробогатько Михайло Фёдорович

Отец ребёнка: Скоробогатько Фёдор Иванович

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скоробогатько Фёдор Иванович

Смерть
Неизвестно
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