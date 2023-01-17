Стефанида Александровна
Место рождения
Дата рождения1817 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841 ст.
Сын: Скоробогатько Кирилло Фёдорович
Отец ребёнка: Скоробогатько Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1847 ст.
Дочь: Скоробогатько Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Скоробогатько Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
?.04.1850 ст.
Дочь: Скоробогатько Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Скоробогатько Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1853 ст.
Сын: Скоробогатько Михайло Фёдорович
Отец ребёнка: Скоробогатько Фёдор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно