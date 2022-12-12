Лурье (Белёвская) Елизавета Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лурье (Белёвская) Елизавета Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1896

Дата смерти

30.07.1975

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1896

Отец: Белёвский-Жуковский Алексей Алексеевич

Мать: Белевская-Жуковская Мария Петровна

Рождение ребёнка
27.12.1917

Дочь: Тессье Мария Петровна

Отец ребёнка: Глинка-Перевозчиков Пётр

Одесса, Одеська область
Бракосочетание
1917

Муж: Глинка-Перевозчиков Пётр

Рождение ребёнка
24.06.1919

Сын: Перевозчиков Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Глинка-Перевозчиков Пётр

г. Рапалло, провинция Генуя, Лигурия, Итальянское королевство
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лурье Артур Винсент Израилевич

Смерть
30.07.1975
штат Нью-Джерси, США
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