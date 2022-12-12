Лурье (Белёвская) Елизавета Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1896
Дата смерти30.07.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1896
Рождение ребёнка
27.12.1917
Дочь: Тессье Мария Петровна
Отец ребёнка: Глинка-Перевозчиков Пётр
Одесса, Одеська область
Бракосочетание
1917
Рождение ребёнка
24.06.1919
Сын: Перевозчиков Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Глинка-Перевозчиков Пётр
г. Рапалло, провинция Генуя, Лигурия, Итальянское королевство
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.07.1975
штат Нью-Джерси, США