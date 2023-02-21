Перевозчиков Дмитрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевозчиков Дмитрий Петрович

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Место рождения

г. Рапалло, провинция Генуя, Лигурия, Итальянское королевство

Дата рождения

24.06.1919

Дата смерти

23.08.1960

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1919

Отец: Глинка-Перевозчиков Пётр

Мать: Лурье Елизавета Алексеевна

г. Рапалло, провинция Генуя, Лигурия, Итальянское королевство
Бракосочетание
С 1944 по 1947

Жена: Перевозчикова Мария

г. Париж, Иль-де-Франс, Французское государство
Смерть
23.08.1960
г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика
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