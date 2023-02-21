Перевозчиков Дмитрий Петрович
Место рожденияг. Рапалло, провинция Генуя, Лигурия, Итальянское королевство
Дата рождения24.06.1919
Дата смерти23.08.1960
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
24.06.1919
Отец: Глинка-Перевозчиков Пётр
г. Рапалло, провинция Генуя, Лигурия, Итальянское королевство
Бракосочетание
С 1944 по 1947
Жена: Перевозчикова Мария
г. Париж, Иль-де-Франс, Французское государство
Смерть
23.08.1960
г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика