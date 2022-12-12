Глинка-Перевозчиков Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.06.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.12.1917
Дочь: Тессье Мария Петровна
Мать ребёнка: Лурье Елизавета Алексеевна
Одесса, Одеська область
Бракосочетание
1917
Рождение ребёнка
24.06.1919
Сын: Перевозчиков Дмитрий Петрович
Мать ребёнка: Лурье Елизавета Алексеевна
г. Рапалло, провинция Генуя, Лигурия, Итальянское королевство
Смерть
?.06.1937
г. Флоренция, Тоскана, Итальянское королевство