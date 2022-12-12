Глинка-Перевозчиков Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глинка-Перевозчиков Пётр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.06.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1917

Дочь: Тессье Мария Петровна

Мать ребёнка: Лурье Елизавета Алексеевна

Одесса, Одеська область
Бракосочетание
1917

Жена: Лурье Елизавета Алексеевна

Рождение ребёнка
24.06.1919

Сын: Перевозчиков Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Лурье Елизавета Алексеевна

г. Рапалло, провинция Генуя, Лигурия, Итальянское королевство
Смерть
?.06.1937
г. Флоренция, Тоскана, Итальянское королевство
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