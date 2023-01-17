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Тессье (Перевозчикова) Мария Петровна

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Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

27.12.1917

Дата смерти

01.08.1990

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1917

Отец: Глинка-Перевозчиков Пётр

Мать: Лурье Елизавета Алексеевна

Одесса, Одеська область
Бракосочетание
С ?.05.1944 по 1960

Муж: Тессье Люсьен

г. Париж, Иль-де-Франс, Французское государство
Рождение ребёнка
27.08.1946

Сын: Тессье Алексей

Отец ребёнка: Тессье Люсьен

г. Париж, Иль-де-Франс, Четвёртая Французская республика
Рождение ребёнка
Между 1950 и 1951

Дочь: Тессье Мари Беатрис

Отец ребёнка: Тессье Люсьен

Смерть
01.08.1990
г. Грасс, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Французская республика
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