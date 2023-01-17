Тессье (Перевозчикова) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения27.12.1917
Дата смерти01.08.1990
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1917
Отец: Глинка-Перевозчиков Пётр
Бракосочетание
С ?.05.1944 по 1960
Муж: Тессье Люсьен
г. Париж, Иль-де-Франс, Французское государство
Рождение ребёнка
27.08.1946
Сын: Тессье Алексей
Отец ребёнка: Тессье Люсьен
г. Париж, Иль-де-Франс, Четвёртая Французская республика
Рождение ребёнка
Между 1950 и 1951
Дочь: Тессье Мари Беатрис
Отец ребёнка: Тессье Люсьен
Смерть
01.08.1990
г. Грасс, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Французская республика