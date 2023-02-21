Тессье Люсьен
Место рожденияг. Марсель, Буш-дю-Рон, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Третья Французская республика
Дата рождения?.08.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
?.08.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Марсель, Буш-дю-Рон, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Третья Французская республика
Бракосочетание
С ?.05.1944 по 1960
Жена: Тессье Мария Петровна
г. Париж, Иль-де-Франс, Французское государство
Рождение ребёнка
27.08.1946
Сын: Тессье Алексей
Мать ребёнка: Тессье Мария Петровна
г. Париж, Иль-де-Франс, Четвёртая Французская республика
Рождение ребёнка
Между 1950 и 1951
Дочь: Тессье Мари Беатрис
Мать ребёнка: Тессье Мария Петровна
Смерть
Неизвестно