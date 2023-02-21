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Тессье Люсьен

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Место рождения

г. Марсель, Буш-дю-Рон, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Третья Французская республика

Дата рождения

?.08.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1917 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Марсель, Буш-дю-Рон, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Третья Французская республика
Бракосочетание
С ?.05.1944 по 1960

Жена: Тессье Мария Петровна

г. Париж, Иль-де-Франс, Французское государство
Рождение ребёнка
27.08.1946

Сын: Тессье Алексей

Мать ребёнка: Тессье Мария Петровна

г. Париж, Иль-де-Франс, Четвёртая Французская республика
Рождение ребёнка
Между 1950 и 1951

Дочь: Тессье Мари Беатрис

Мать ребёнка: Тессье Мария Петровна

Смерть
Неизвестно
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