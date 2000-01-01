Тессье Мари Беатрис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТессье Мари Беатрис

Тессье Мари Беатрис

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1950 и 1951

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1917 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1950 и 1951

Отец: Тессье Люсьен

Мать: Тессье Мария Петровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close