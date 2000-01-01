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Тессье Мари Беатрис
Тессье Мари Беатрис
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Между 1950 и 1951
Пол
Женский
Отец
Тессье Люсьен
1908 г.р.
Мать
Тессье (Перевозчикова) Мария Петровна
1917 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1950 и 1951
Отец:
Тессье Люсьен
Мать:
Тессье Мария Петровна
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