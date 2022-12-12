Белёвский-Жуковский (Жуковский) Алексей Алексеевич
Место рожденияг. Зальцбург, Австро-Венгерская империя
Дата рождения26.11.1871
Дата смерти1932
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1871
г. Зальцбург, Австро-Венгерская империя
Бракосочетание
С 29.08.1894 по 1904
Рождение ребёнка
08.09.1896
Дочь: Лурье Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Белевская-Жуковская Мария Петровна
Рождение ребёнка
04.02.1899
Дочь: Флевицкая Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Белевская-Жуковская Мария Петровна
Рождение ребёнка
26.10.1901
Дочь: Янушевская Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Белевская-Жуковская Мария Петровна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.02.1903
Сын: Белёвский-Жуковский Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Белевская-Жуковская Мария Петровна
Смерть
1932
г. Тбилиси, Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика