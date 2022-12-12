Белёвский-Жуковский (Жуковский) Алексей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белёвский-Жуковский (Жуковский) Алексей Алексеевич

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Место рождения

г. Зальцбург, Австро-Венгерская империя

Дата рождения

26.11.1871

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1871

Отец: Романов Алексей Александрович

Мать: Верман Александра Васильевна

г. Зальцбург, Австро-Венгерская империя
Бракосочетание
С 29.08.1894 по 1904

Жена: Белевская-Жуковская Мария Петровна

Рождение ребёнка
08.09.1896

Дочь: Лурье Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Белевская-Жуковская Мария Петровна

Рождение ребёнка
04.02.1899

Дочь: Флевицкая Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Белевская-Жуковская Мария Петровна

Рождение ребёнка
26.10.1901

Дочь: Янушевская Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Белевская-Жуковская Мария Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.02.1903

Сын: Белёвский-Жуковский Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Белевская-Жуковская Мария Петровна

Смерть
1932
г. Тбилиси, Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика
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