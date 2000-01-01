Верман (Жуковская) Александра Васильевна
Место рожденияг. Дюссельдорф, Рейнская провинция, Королевство Пруссия
Дата рождения30.10.1842
Дата смерти26.08.1899
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1842
г. Дюссельдорф, Рейнская провинция, Королевство Пруссия
Бракосочетание
Между 1868 и 1870
Итальянское королевство, или Швейцарская конфедерация
Морганатический брак.
Рождение ребёнка
26.11.1871
Сын: Белёвский-Жуковский Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Романов Алексей Александрович
г. Зальцбург, Австро-Венгерская империя
Смерть
26.08.1899
г. Вендишбора, Носсен, Мейсен, Саксония