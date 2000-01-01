Верман (Жуковская) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верман (Жуковская) Александра Васильевна

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Место рождения

г. Дюссельдорф, Рейнская провинция, Королевство Пруссия

Дата рождения

30.10.1842

Дата смерти

26.08.1899

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1842

Отец: Жуковский Василий Андреевич

Мать: Жуковская Елизавета Евграфовна

г. Дюссельдорф, Рейнская провинция, Королевство Пруссия
Бракосочетание
Между 1868 и 1870

Муж: Романов Алексей Александрович

Итальянское королевство, или Швейцарская конфедерация
Морганатический брак.
Рождение ребёнка
26.11.1871

Сын: Белёвский-Жуковский Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Романов Алексей Александрович

г. Зальцбург, Австро-Венгерская империя
Смерть
26.08.1899
г. Вендишбора, Носсен, Мейсен, Саксония
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