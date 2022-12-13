Жуковская (Рейтерн) Елизавета Евграфовна
женский, родилась 19.06.1821
умерла 26.11.1856
Супруги
Жуковский Василий Андреевич09.02.1783 г.р.
Дети
Верман (Жуковская) Александра Васильевна30.10.1842 г.р.
Жуковский Павел Васильевич01.01.1845 г.р.
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Рождение
19.06.1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.05.1841
г. Штудгарт, Королевство Вюртемберг
Рождение ребёнка
30.10.1842
Дочь: Верман (Жуковская) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Жуковский Василий Андреевич
г. Дюссельдорф, Рейнская провинция, Королевство Пруссия
Рождение ребёнка
01.01.1845
Сын: Жуковский Павел Васильевич
Отец ребёнка: Жуковский Василий Андреевич
г. Франкфурт-на-Майне, Германский союз
Смерть
26.11.1856