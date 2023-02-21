Жуковская (Рейтерн) Елизавета Евграфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуковская (Рейтерн) Елизавета Евграфовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1821

Дата смерти

26.11.1856

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.05.1841

Муж: Жуковский Василий Андреевич

г. Штудгарт, Королевство Вюртемберг
Рождение ребёнка
30.10.1842

Дочь: Верман Александра Васильевна

Отец ребёнка: Жуковский Василий Андреевич

г. Дюссельдорф, Рейнская провинция, Королевство Пруссия
Рождение ребёнка
01.01.1845

Сын: Жуковский Павел Васильевич

Отец ребёнка: Жуковский Василий Андреевич

г. Франкфурт-на-Майне, Германский союз
Смерть
26.11.1856
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