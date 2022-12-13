Жуковская (Рейтерн) Елизавета Евграфовна 19.06.1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Жуковская (Рейтерн) Елизавета Евграфовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 19.06.1821

умерла 26.11.1856

Супруги
Жуковский Василий Андреевич09.02.1783 г.р.
Дети
Верман (Жуковская) Александра Васильевна30.10.1842 г.р.
Жуковский Павел Васильевич01.01.1845 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.05.1841

Муж: Жуковский Василий Андреевич

г. Штудгарт, Королевство Вюртемберг

Рождение ребёнка
30.10.1842

Дочь: Верман (Жуковская) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Жуковский Василий Андреевич

г. Дюссельдорф, Рейнская провинция, Королевство Пруссия

Рождение ребёнка
01.01.1845

Сын: Жуковский Павел Васильевич

Отец ребёнка: Жуковский Василий Андреевич

г. Франкфурт-на-Майне, Германский союз

Смерть
26.11.1856

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