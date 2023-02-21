Жуковская (Рейтерн) Елизавета Евграфовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1821
Дата смерти26.11.1856
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.05.1841
г. Штудгарт, Королевство Вюртемберг
Рождение ребёнка
30.10.1842
Дочь: Верман Александра Васильевна
Отец ребёнка: Жуковский Василий Андреевич
г. Дюссельдорф, Рейнская провинция, Королевство Пруссия
Рождение ребёнка
01.01.1845
Сын: Жуковский Павел Васильевич
Отец ребёнка: Жуковский Василий Андреевич
г. Франкфурт-на-Майне, Германский союз
Смерть
26.11.1856