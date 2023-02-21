Романов Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманов Алексей Александрович

Романов Алексей Александрович

avatar

Место рождения

г. Санкт-Петербург, Российская Империя

Дата рождения

14.01.1850

Дата смерти

14.11.1908

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1850

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Бракосочетание
Между 1868 и 1870

Жена: Верман Александра Васильевна

Итальянское королевство, или Швейцарская конфедерация
Морганатический брак.
Рождение ребёнка
26.11.1871

Сын: Белёвский-Жуковский Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Верман Александра Васильевна

г. Зальцбург, Австро-Венгерская империя
Смерть
14.11.1908
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close