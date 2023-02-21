Романов Алексей Александрович
Место рожденияг. Санкт-Петербург, Российская Империя
Дата рождения14.01.1850
Дата смерти14.11.1908
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1850
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Бракосочетание
Между 1868 и 1870
Итальянское королевство, или Швейцарская конфедерация
Морганатический брак.
Рождение ребёнка
26.11.1871
Сын: Белёвский-Жуковский Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Верман Александра Васильевна
г. Зальцбург, Австро-Венгерская империя
Смерть
14.11.1908
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика