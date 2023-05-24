Романов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманов Александр Николаевич

Романов Александр Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1818

Дата смерти

01.03.1881

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1818

Отец: Романов Николай Павлович

Мать: Романова (Прусская-Гогенцоллерн) Александра (Фредерика Луиза Шарлота Вильгельмина) Фёдоровна

Рождение ребёнка
26.02.1845

Сын: Романов Александр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.01.1850

Сын: Романов Алексей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1878

Дочь: Барятинская (Юрьевская) Екатерина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Ялта, Ялта, Республика Крым
Смерть
01.03.1881
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мы используем куки для улучшения работы сайта.