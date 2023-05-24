Романов Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1818
Дата смерти01.03.1881
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1818
Рождение ребёнка
26.02.1845
Сын: Романов Александр Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1850
Сын: Романов Алексей Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1878
Дочь: Барятинская (Юрьевская) Екатерина Александровна
Мать ребёнка: не указана
Ялта, Ялта, Республика Крым
Смерть
01.03.1881