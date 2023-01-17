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Романов Александр Александрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

26.02.1845

Дата смерти

20.11.1894

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
28.10.1866

Жена: Романова Мария Фёдоровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
18.05.1868

Сын: Романов Николай Александрович

Мать ребёнка: Романова Мария Фёдоровна

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
06.04.1875

Дочь: Романова Ксения Александровна

Мать ребёнка: Романова Мария Фёдоровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
20.11.1894
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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