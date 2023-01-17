Романов Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения26.02.1845
Дата смерти20.11.1894
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1866
Жена: Романова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
18.05.1868
Сын: Романов Николай Александрович
Мать ребёнка: Романова Мария Фёдоровна
Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
06.04.1875
Дочь: Романова Ксения Александровна
Мать ребёнка: Романова Мария Фёдоровна
Смерть
20.11.1894